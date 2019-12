La dura historia familiar de Gladys Florimonte: “Mi papá me puso el nombre de su amante”

Gladys Florimonte estuvo en "PH: Podemos hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff, y contó un fuerte episodio que vivió con su padre y detalles de la relación familiar que sorprendieron a todos.

“Cuando tenía 7 años, un amigo de mi hermano me vno a decir que si le decía a una señora del barrio ‘chau gorda pu...’me dejaban jugar con ellos. Se lo dije y la señora fue a decirle a mi papá. Mi papá era bastante bravo. Me llamó y me empezó a preguntar qué le había dicho a la señora, yo le respondía que nada… y pam. Y así otra vez más", dijo la humorista, haciendo el gesto de un golpe.

Y Andy le preguntó: “¿Te pegaba fuerte?” y ella respondió: “Mi viejo me mató, tenía todo hinchado y chorreaba sangre. Le pedí disculpas a la señora, me pegó una patada y me metió para adentro. Mi mamá le dijo que era un bruto y la empujó a ella también. Me subió fiebre, tenía la trompa hinchada. Creo que fue la paliza más grande que tuve en mi vida. Mi viejo no solamente eso… yo era bastante brava. Mi papá sacaba el cinto y me lo mostraba”.

Luego, Florimonte reveló un dato traumático de su nombre: “Yo me llamo Gladys Julia porque yo tenía una amante que se llamaba así”.

Andy se acercó a abrazarla y manifestó conmocionado: “Me dio como una emoción. Me afecta. Mirá que escuché historias durísimas pero me dieron ganas de abrazarte”.

