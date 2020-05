La dura frase de Fede Bal, en medio de su lucha contra el cáncer: "Si muriera..."

Hace unos días, Federico Bal anunció feliz en un video que había culminado para primera etapa del tratamiento contra el cáncer en el intestino.

"Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, quiero contarles que es un momento lindo porque hoy es el día que terminé la primera etapa de mi tratamiento. Ahora me queda descansar un tiempo y ver cómo sigue todo esto. Pero la primera etapa difícil, la de radioterapia y quimioterapia la terminé y eso quiero compartirlo con ustedes que siempre tienen palabras lindas para mí", fueron las palabras que usó el actor en las stories de Instagram.

"También quiero contarles algo que no puedo dejar pasar, que es que este tipo de enfermedades detectadas a tiempo se curan, el 95% de las probabilidades son buenas y favorables", agregó en el video.

Esta semana, el hijo de Carmen Barbieri mantuvo una entrevista a Hola! Argentina, donde hizo fuertes declaraciones acerca de lo que está atravesando: "Quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada".

Y luego añadió: "A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos".

