Dura editorial de Antonio Laje hacia la producción de Mirtha por invitar a Natacha Jaitt

Natacha Jaitt estuvo el último sábado en el programa de Mirtha Legrand e intentó vincular la investigación de abusos sexuales de menores en el club de fútbol Independiente con figuras de la política y los medios.





En una serie de fuertes declaraciones pero con pocas evidencias, Jaitt acusó de pedofilia, trata, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión. A algunos los mencionó por el nombre y a otros por siglas o seudónimos, algo que incomodó y enojó a la diva de los almuerzos.





Con poco hilo al hablar, Natacha fue interrumpida en varias oportunidades por los periodistas Gustavo Grabia, un especialista en violencia en el fútbol, y la panelista Mercedes Ninci.





natacha jaitt mercedes ninci.jpg



Ambos les remarcaron que muchos personajes que ella intentaba salpicar probablemente ni aparecían en la investigación judicial de las tremendas sospechas en Independiente, incluso aunque haya circulado variedad de versiones sobre famosos que podrían estar implicados en la que se cree ha sido la red de pedofilia más grande del país.





Antonio Laje realizó una dura editorial en su programa "Buenos Días América" (América TV) y apuntó contra la producción de Mirtha por invitar a Jaitt: "En Argentina es muy fácil ensuciar a la gente, y no hay una justicia que responda rápido, por lo que todavía es más fácil. Y hay distintas responsabilidades, lo que pasó en el programa de Mirtha Legrand a mí me parece, no sé si patética es la palabra pero me parece muy grave". Esta mañana, mientras se debatía sobre este tema,realizó una dura editorial en su programay apuntó contra la producción de Mirtha por invitar a Jaitt:





Luego agregó: "Primero me parece gravísimo si la información que dio Natacha es correcta y no hay pruebas, o hay pruebas y no están presentadas en la Justicia, me parece grave y creo que la fiscal Garibaldi debería estar llamándola hoy, no esperar a mañana. Ella puede abrir una fiscalía y llamarla a declarar ante semejante exposición pública con nombre y apellido, de semejante gravedad en abuso de menores, estamos hablando de pedofilia".





"No se puede ensuciar a la gente así porque sí, primero porque el programa de Mirtha lo ve mucha gente, ella es muy respetada y me parece que desde la producción vos no la podés exponer a Mirtha de esa manera. Pero cuando uno invita a una persona, que además desde los días anteriores estuvo escribiendo lo mismo que después dijo, vos sabés que ella va a a decir eso. ¿O para qué la invitaste a Natacha Jaitt?", opinó Laje.





"Hay mucha responsabilidad de la producción, porque si de todo lo que dijo ella nada es cierto y no se puede probar, ¿cómo limpiás a la gente que ensució? Es terrible, porque no los denunció por comprar una entrada de reventa, los acusó de abuso de menores, de pedofilia. Suponemos que tiene pruebas, y si así es, no tiene que ir a un programa, tiene que ir a la justicia. Insisto en que hay una responsabilidad grande de la producción, porque a veces puede pasar que uno invite a alguien y no tenga ni idea que va a salir con un tema así. Hay que hacerse cargo de los medios y las producciones sobre cuáles son las responsabilidades", finalizó.