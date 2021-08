La dura y difícil decisión de Antonio Gasalla

En enero del 2020, Antonio Gasalla se bajó de la temporada teatral en Mar del Plata. En esa ciudad, el humorista estaba protagonizando una obra junto a Marcelo Polino, bajo producción de Guillermo Marín, en el Teatro Radio City.

A los pocos meses, debido a la pandemia por el coronavirus, todos los espectáculos tuvieron que salir de cartelera. A sus 80 años, el cómico se recluyó en su departamento en Recoleta, donde cumplió con el aislamiento estricto.

Pasaron 570 días desde la última vez que Gasalla pisó un escenario. Y, al parecer, el humorista no tiene intenciones de volver a subirse a las tablas. Al menos, así lo dejó en claro en una entrevista con diario Clarín.

"Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!", exclamó al ser consultado por su futuro profesional.

Gasalla remarcó que la pandemia afectó muchísimo la forma de hacer teatro, algo que lo desmotiva bastante. "En un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más", sostuvo.

El actriz reconoció que algunas compañías lograron adaptarse a la nueva normalidad. Sin embargo, él cree que no podría amoldarse a las restricciones con las que se enfrentan sus colegas en tiempos de pandemia. "El que lo necesita hacer que lo haga. A mí no me van a ver más", sentenció.

Marcelo Polino habló sobre el futuro profesional de Antonio Gasalla

En una entrevista con A la tarde, el periodista Marcelo Polino se refirió al futuro profesional de Antonio Gasalla.