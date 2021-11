La dura decisión de Sergio Lapegüe de cara al 2022: "Voy a trabajar menos"

Sergio Lapegüe vuelve a los escenarios con su banda, Lapeband, y llega a la calle Corrientes para compartir con el público un momento de buena energía a través de sus canciones de todos los tiempos.

Lapeband presentará su primer disco Sale el sol, cuyo primer sencillo –que lleva el mismo nombre- transmite un mensaje de esperanza tras una pandemia que afectó a mucha gente. En el setlist también estarán Sin vos, que seguramente hará bailar a la platea, y nuevos temas. No faltarán los músicos invitados ni las sorpresas. Será el domingo 21 de noviembre a las 19.00 hs en Av. Corrientes 1155 y las entradas se compran por HausTicket.

En el marco de esa promoción, Sergio Lapegüe hizo una entrevista con PrimiciasYa Live y allí contó que va a tomar una importante decisión respecto a su futuro laboral para el 2022.

"Yo creo que voy a morir siendo periodista, amo este laburo, amo estar en contacto con la gente, amo contar las noticias y generar también buena onda en la gente, ese es mi gran desafío, y yo creo que lo estamos logrando, porque a la mañana con Tempraneros hacemos el noticiero más visto de la Argentina, generando buena onda, un noticiero que genera buena onda, una cosa muy loca, pero ese es mi gran desafío y el deseo cuando empecé hace 5 ó 6 años a la mañana. A la mañana no es tan fácil empezar a trabajar porque tenés que levantarte muy temprano. Y la radio mía que es La 100 es pura buena onda, por eso vamos primeros, somos el programa más escuchado de radio en FM por las tardes", dijo en charla con el periodista Juan Pablo Godino.

Y agregó: "Sí bajaría el nivel de trabajo, ya te lo anticipo, el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no te lo puedo decir a vos todavía. Ya lo voy a anticipar y se lo voy a contar a la gente. Por ahora no puedo decirlo pero sí voy a dejar. No se puede vivir haciendo 10 horas de aire todos los días, la cabeza llega un momento que no te da. Estoy muy cansado, tengo 57 años, quiero dedicarme a mi familia, mis amigos, agarrar un poquito más la guitarra, eso es lo que me gusta".

"Yo no quiero ser más famoso, estoy feliz con lo que soy, quiero seguir disfrutando a mi familia, ayer quisimos hacer una tirolesas con mi mujer y empecé a tener dolores en las piernas, es un anticipo de decir que ya no tengo edad como para hacer esas cosas. Tengo una edad para tomar una determinación sana que es la de dejar algo, trabajar un poco menos, seguir haciendo el periodismo, mis cosas, pero dejar algo de lo que estoy haciendo. Son tres programas, yo creo que con dos programas voy a estar bien. Ya está definido", enfatizó. Recordemos que Lapegüe trabaja en TN, en el Noticiero Trece y en La 100.

Ante la consulta del colega para que dé indicios de cuál sería el programa que dejaría, Sergio Lapegüe contó: "No puedo contarte absolutamente nada. Es una decisión que la estoy tomando en este momento con mi familia, la familia ya lo sabe, las autoridades se van a enterar el mes que viene. Es muy fuerte todo. Los mensajes te llegan a la cabeza. No sabés lo que es en Iguazú... Tempraneros en un programa que se ve mucho pero también es cierto que me cuesta mucho despertarme tan temprano. Estoy pensando, tranquilos...".