La dura crítica de Marina Calabró a "Divina Comida": "Todo mal actuado e impostado"

En una entrevista radial, Marina Calabró explicó por qué no quiso participar de "Divina Comida", el reality de famosos de Telefe, e hizo una dura crítica.

“Me llamaron muy sobre el pucho porque seguramente se les debe haber caído alguien (risas). Fue la semana que participaron Tamara Petinatto y Barbie Vélez’’, comenzó diciendo.

“Yo soy muy mala anfitriona. No sé si tenía mucho para ofrecer y, además, de solo pensar en tener que recibir gente… No me molestaba mostrar la casa porque los planos son acotados. Aparte uno puede decir ‘hasta acá ‘y mostramos un poquito el living. Mi casa no es una mansión, es un departamento común así que por ese lado no me expondría a que digan ‘ah mirá esta como vive’. Para nada, es una casa como cualquier otra. Pero era ‘ay qué fastidio’”, añadió.

Luego Marina explicó cómo era la dinámica de grabación del ciclo, que tampoco la entusiasmaba: “El día que van a tu casa llegan a las 6 de la tarde y se van a las 3 y pico de la mañana. Y el día que uno va a otra casa tenés que llegar tipo 7 y también te vas a las 3 de la mañana, y yo hago radio a la mañana y ya arrancaba el colegio la nena. Era un quilombo la logística. Es una semana de disponer de todas las noches y madrugadas y yo dije ‘al otro día no voy a coordinar’. Así que no me cerraba por ningún lado”.

Por último, arrojó fuertes críticas sobre el programa: “Además lo que me pasa con Divina Comida es que al principio, no sé si era la novedad o todo estaba un poco más librado al azar, era algo amable, ameno, pero ahora le veo los hilos a todos, todo mal actuado en algunos casos, impostados”.

Sin embargo, destacó el éxito de la propuesta: “Es una buena idea, los números siguen acompañando y eso es inapelable".

