La dura crítica Jorge Rial a Cris Morena: "Le hizo daño a la juventud argentina"

Agustín Sierra, uno de los participantes más destacados del "Cantando 2020", fue lo que le dio pie a Jorge Rial para lanzar una dura crítica hacia Cris Morena.

Recordemos que "Cachete" trabajó en varios proyectos de la productora como "Chiquititas", "Floricienta" y "Casi Ángeles".

"Cachete creció mucho en el certamen, cuando empezó era el relleno. Después su personaje se fue potenciando", consideró Guido Záffora, apoyando la participación de Sierra en el certamen de canto.

Sin tener conocimiento de la trayectoria del actor de 30 años, Rial le preguntó a su panelista: "¿Él es figura o acompañante?".

LEER MÁS La emotiva despedida a Guillermo Calabrese en "Cocineros argentinos": "Es un momento raro"

A lo que Guido le contestó poniendo en escena a la productora. "No, él es figura. Cachete empezó su carrera siendo muy chico, con Cris Morena", indicó.

Ante la respuesta de Záffora, el conductor de "Intrusos" una picante declaración: "Sí, ya sé. Un día tenemos que hablar del daño que le hizo Cris Morena a la juventud argentina. De eso tendríamos que hablar. Había un tema de Cris Morena que yo se lo prohibí a mis hijas, ese de que los nenes se van al cielo. Era espantoso, era un horror. Mis hijas lo escuchaban de chiquitas y yo te juro que me tiraba para apagárselo. Decía '¿qué es esta pavada?'. La letra era jodida".

La canción a la que Jorge Rial hace referencia se llama Los niños no mueren. "Los niños no mueren se nos van al cielo quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca", reza una de las estrofas del tema que el periodista no quería que sus hijas, Morena y Rocío, escucharan.

LEER MÁS La furia de Karina "la Princesita" con un portal que la confundió con la novia del diputado Ameri