La dura confesión de Claudio Rico: "Sufrí un abuso cuando tenía siete años por un vecino"

En la noche del jueves, Claudio Rico estuvo en “Vino para vos” y reveló detalles estremecedores de su infancia al hablar del delito cometido por un vecino mayor de edad.

En un mano a mano con Tomás Dente, el humorista de "Polémica en el bar" abrió su corazón y confesó: "Sufrí un abuso cuando tenía siete años por un vecino. Es la primera vez que lo cuento y es hora de hacerlo. Trate de canalizarlo y tener como meta la mejor familia que yo hubiera querido tener. Lo logré con mi esposa Florencia y mis tres hijos".

El primer paso que tuvo que dar Rico fue contárselo a sus seres queridos: "Cuando lo quise contar, al primero (que buscó) fue mi hermano y sentí una cosa mala. Me dio miedo de seguir contando y no lo conté más. Lo pude hacer recién a los veintipico con la terapeuta".

Luego detalló que el hecho ocurrió en una habitación de una casa quinta que era propiedad de los tíos del agresor: "Me llevó engañado o no sé qué. Él debía tener arriba de 18 años. Lo que recuerdo mucho, que no me lo puedo borrar, es el olor a humedad que tenía el colchón en donde abusó de mí. A veces cuando entro a alguna casa y siento ese olor a humedad me conecta automáticamente con eso y huyo".

"En mi casa había un lugar al que llamábamos la baticueva. Era un cuarto con un altillo y una pared con doble fondo. Muchas veces me escondía en esa pared a llorar por todo eso que me pasaba o cuando me fajaban mis viejos. Estaba horas encerrado entre esas paredes. Cuando a veces te dicen si hay límites para el humor, yo creo que se puede hacer humor con todo. Me salvo la vida. Haberme recluido en hacer chistes o ser el gracioso del curso, me dio la catarsis de no poder contar lo que sufrí de chico", siguió con su relato.

Después de unos años, Claudio Rico tuvo la intención de acercarse a esta persona y desistió. "Quise tratar de tener un contacto a través de una persona que dice que lo conoció, pero después no es que me dio miedo... pero si llego a esa persona sé que no voy a actuar bien. Entonces preferí no seguir buscando. Iba a tener un problema", señaló.

LEER MÁS Ángel de Brito se sumó al jurado de "La Academia" e incomodó a Guillermina Valdés: "¿Con Pampita se odian, no?”