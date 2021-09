La dura adicción de Germán Tripel, ex Tripa de Mambrú: "No había nadie para acompañarme"

Seres Libres es el programa sobre adicción de Gastón Pauls en la pantalla de Crónica Tv. Por allí pasaron los testimonios más fuertes y desconocidos de personajes públicos. Hace pocas semanas, la mamá de Chano Moreno Charpentier habló sobre el calvario de su hijo con las drogas.

Este fin de semana fue el turno de Germán Tripel, músico y actor que se hizo famoso cuando ganó Pop Star y formó parte del quinteto Mambrú.

"Psicológicamente fue un golpe muy fuerte; fue una caída muy fuerte para un chico de 23 años que te suban así y que estén todos para decirte 'sí, está buenísimo', y de repente que se baje, que te caigas, y que nadie esté para acompañarte, salvo la familia, que por suerte estaba", comenzó diciendo.

Y siguió: "A raíz de eso empecé a perder un poco la noción de lo que quería, y de cómo hacerlo. Salía todos los días, consumía drogas, tomaba mucho alcohol y llegué a pensar en suicidarme".

"Perdí los estribos, me deprimí un año, me mudé de vuelta con mis viejos y les desconé el sillón porque estaba todo el día tirado; para lo único que me levantaba era para ir a entrenar, que era como lo único que me desconectaba de esa sensación", aseguró al respecto.

"Recuerdo esos momentos con vergüenza, porque pensaba 'por lo menos así me van a extrañar'. Sentir que ya no le importaba a nadie, a pesar de que estaban mis viejos, mi hermana, y mi mejor amigo, que me habían acompañado en todo el momento depresivo, pero era muy loco porque yo siempre necesitaba tener gente cerca en las salidas y cuando iba solo me pasaba eso", indicó.