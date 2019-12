El dulce mensaje de Luis Novaresio para su novio, Braulio Bauab: "Te deseo tu deseo"

Luis Novaresio vive un gran presente al lado de su amor, Braulio Bauab, quien está celebrando este martes un año nuevo de vida.

Por tal motivo, conductor de "Debo Decir" le dedicó un tierno mensaje: "Feliz para adelante Braulio. Te deseo tu deseo. Porque el deseo es el mejor arquitecto de la vida, aunque la tuya es una maravillosa construcción".

Días atrás Luis había revelado cómo comenzó su relación con Braulio. "Nos conocimos porque vivíamos en el mismo edificio y siempre nos cruzábamos hasta que un día uno le pidió azúcar al otro y ahí hubo una conexión. La verdad es que odio esta palabra (dijo riéndose) pero está es una historia muy angelada", comenzó contando y luego reveló qué lo conquistó del empresario inmobiliario y cómo se lleva con la hija de su pareja.

"El es una persona fenomenal, inteligente, gran persona, gran padre, es un tipo fuera de serie. Vera es la hija de Braulio y de Virginia y me he enamorado de ella al mismo tiempo que de Braulio. Ellos son una bendición. Yo actuó como una persona de dos años y medio y me encanta jugar con ella", indicó.

