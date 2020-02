La drástica decisión de Raúl Lavié tras su enfrentamiento con Flavio Mendoza: "No voy a aceptar más..."

La semana pasada, tras la entrega de los premios Carlos 2020, Raúl Lavié, protagonista de "La jaula de las locas" sumó un nuevo conflicto a este temporada que nadie esperaba: su decepción con Flavio Mendoza.

Hablando del ganador en la terna Comedia Musical, el "Negro" lo definió con ironía: "Ganó el espectáculo del Emperador Flavio I", sostuvo en una nota con "Intrusos". Ante la sorpresa de todos, agregó que lo decía por lo que pasaba cada vez que Flavio se levantaba a recibir un premio.

"Según me cuenta Nito, Flavio quiso hacer mi personaje de Zazá. Pero además con la exigencia de que se iba a hacer cargo de la dirección artística del espectáculo. Esto quiere decir que a él le gustó mucho nuestro espectáculo", destacó, además de poner en duda si Un estreno o un velorio también era una comedia musical.

Luego, Lavié analizó lo que pasó con los premios en sí. "Se comenta en el run run que como Flavio se quería bajar de los premios, arreglaron darle todos", sugirió, poniendo un manto de sospecha en torno al merecimiento de la entrega.

Tras esas declaraciones, Flavio se enfureció con el cantante e hizo su descargo a través de Twitter donde fue muy duro contra Lavié: “Que vergüenza que un grande como Lavié hable de mi. Se me cayó un ídolo”, escribió Mendoza, pero luego borró el tuit.

En la noche del domingo, Raúl volvió hablar del tema en un móvil con "Infama" e hizo una fuerte confesión: "No voy a aceptar más invitaciones a las entregas de premios", afirmó.

Ante la consulta de Pía Shaw sobre el motivo de esta decisión, manifestó: "Tal vez sea por cosas que me pasaron anteriormente con los premios. Tuve que bancarme cosas que sentía como una falta de respeto hacia mí".

"Ha llegado el momento en el cual quiero estar tranquilo y poder confiar que la cosa es seria y que realmente se va a premiar el hecho artístico como corresponde. Como vi cosas que no me gustaron, decidí no hacer más acto de presencia", cerró.

