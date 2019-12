La drástica decisión por la que Michael Bublé puso en riesgo su carrera

Michael Bublé volvió a hablar de uno de los peores momentos de su vida, cuando a finales de 2016 le diagnosticaron cáncer a Noah, el pequeño de 5 años que tiene junto a Luisana Lopilato.

En aquel momento, tanto él como la actriz tomaron la drástica decisión de dejar de lado sus carreras para instalarse en Los Ángeles, donde el pequeño recibía atención. "Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Vamos a suspender nuestras actividades profesionales por ahora", decía el comunicado que la actriz y el músico habían publicado para informar la noticia.

Pero esa medida no fue fácil, según reveló Bublé lo presionaron mucho y le advirtieron que quizás ese "impass" significaría el final de su carrera. “Cuando me fui, tal y como estaban las cosas con mi familia y mi hijo, nunca supe si iba a volver. Tuve diferentes promotores que me dijeron: 'Escucha, Mike, esto puede terminar para ti. Tú sabes, la gente olvida rápido. Te alejas y pasan al siguiente cantante'”, reveló el músico en unas entrevistas a medios ingleses.

LEER TAMBIÉN: Bublé habló de la enfermedad que tuvo su hijo Noah: "En las peores épocas hay gente hermosa"

Tanto Luisana como Michel consideraron que pasaron por un “infierno” con la enfermedad del pequeño. Y, lejos de lo que le pronosticaron para su carrera, los fans no abandonaron a Bublé sino todo lo contrario, se multiplicaban las muestras de afecto y apoyo.

Luego de un año muy duro, los médicos confirmaron que el pequeño se había curado y eso los volvió a llenar de felicidad. Entonces, con todo resuelto volvieron a sus compromisos laborales más fuertes.

El primer recital de Bublé fue en Dublín, Irlanda. “Fue muy emotivo para mí, estaba muy feliz, lloré las dos horas porque Noah estaba bien, gracias a Dios”, contó sobre ese momento.

LEER TAMBIÉN: La confesión de Michael Bublé que sorprendió a todos

“De repente estuvo claro que nada es importante. Lo que había sido importante para mí durante muchos años era incorrecto", admitió sobre lo que pensó al atravesar esa situación y hasta reveló que pensó que capaz nunca volvería a los escenarios.

La familia hoy volvió al ruedo y si bien están instalados en Canadá viajan cada tanto a nuestro país por los compromisos de Luisana y para ver a la familia. Además, siempre que pueden los tres hijos del matrimonio Noah, Elías y Vida viajan junto a la actriz a acompañar al cantante en sus giras por el mundo.