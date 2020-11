La drástica decisión y furia de Yanina Latorre tras el ninguneo de Nacha Guevara a Lola: "Nadie la va a maltratar"

Nacha Guevara no le dirigió la palabra a Lola Latorre al momento de su devolución del miércoles en el "Cantando 2020", El Trece.

"En este tiempo que no estuvieron la gente evolucionó, los que no evolucionaron partieron. Y además ha ingresado gente con mucho talento, entonces hay una enorme diferencia entre los que están haciendo ustedes y el resto", comenzó la jurado.

"Se desniveló porque perdieron el tren. Se nota mucho ahora la diferencia. Lucas (Spadafora) vos sos muy afinado y está bien, pero se nota que están fuera de cancha", siguió la actriz, ignorando a la hija de Yanina y Diego.

Y explicó: "Nos hemos acostumbrado a ver parejas más evolucionadas así que bueno, sigan trabajando".

Ante la consulta de Ángel de Brito de por qué no se refirió a Lola, Guevara comentó: "No, nada. Hay un momento en que dejo de perder mi tiempo y energía en casos que considero perdidos". A lo que la joven comentó visiblemente incómoda: "Nada para decir".

Ante este escándalo, Yanina Latorre explotó contra Guevara y aclaró que su hija no seguirá en el programa tras esto: "Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahí y ya está, no vuelve. Y todos me chupan un huevo, todos. Nadie va a maltratar a Lola, que fue con una dignidad tremenda".

"Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Que mina de mier... 80 años al pedo. Nacha Guevara me da vergüenza, que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, no? Que suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?", siguió enardecida.

