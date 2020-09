Drástica decisión de Cinthia Fernández tras los "me gusta" de Defederico en su contra

Cinthia Fernández fue contundente contra Matías Defederico, luego de que el futbolista y padre de sus tres hijas lanzara unos fuertes "likes" en Twitter en su contra.

"La ejecución de deuda pueden pedírsela a mi abogado @BBeccar Para averiguar cuánto debe. Y yo calladita siguiendo todo vía legal! No pelotudeando en tweet. Así que a ser más hombre y agradecido", lanzó Fernández hace unos días indignada.

Lo cierto es que después, en un vivo del programa "Hay que ver", El Nueve, contó cómo fue la última conversación que tuvieron, y la decisión que tomó al respecto.

“Le escribí y después lo bloquée. ‘Vos sos un caradura, no tenés cara y sos un desagradecido’ y lo bloquée. Es que ya no tiene sentido. Si ya pasamos toda la etapa del quilombo que es un divorcio y más con dos personas mediáticas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Nicole y Cubero? ¡Ya me pudre!”, expresó la panelista.

Y remarcó: “Ni siquiera tiene justificativo. Eso es de pelotudear con el Twitter, de no tener otra cosa que hacer y hacer eso. Es una falta de respeto a lo que yo hago en mi casa, con mis hijas, que son sus hijas también. No entiendo cómo aplaude con un like porque una persona se queda supuestamente sin trabajo”.

“En otro mensaje aplaude que me pasa la cuota alimentaria. Que no es cierto, me pasa una parte y no el total. Además, ¿qué aplaudís? Si pasar la cuota alimentaria es tu obligación. No le da la cabeza”, cerró contundente contra su ex.