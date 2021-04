El dramático relato de Valeria Archimó: "Me acaban de chocar dos hijo de p..."

Valeria Archimó se accidentó con su auto en Panamericana. La bailarina estaba camino a los estudio de La Flia para grabar su participación en Corte y confección, la competencia de moda que conduce Andrea Politi, cuando fue embestida por otro auto, que rebotó contra el suyo como consecuencia de una picada entre otros dos vehículos.

En su cuenta de Instagram, la figura del certamen de El Trece relató cómo fue el hecho.

"Acabo de vivir el peor susto de mi vida. Miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana dos hijos de p... que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro y el otro creo que era un auto gris. Yo iba a la grabación de Corte y Confección y estos dos corriendo una picada se llevaron puesto un auto rojo, que iba por la parte de la derecha. El auto rojo se me vino encima mío y no saben el susto que me pegué", detalló.

Según informaron a Primiciasya.com, la bailarina se encuentra en perfecto estado, más allá del shock natural por el episodio. Como consecuencia del accidente, la parte delantera del auto y una rueda sufrieron daños.

Debido a los trámites que tuvo que realizar con personal de la autopista tras el hecho, no pudo concurrir al programa de El Trece. Los productores del ciclo entendieron la situación y le autorizaron para tomarse el resto de la jornada libre.

Valeria Archimó está en la competencia en reemplazo de Miriam Lanzoni, que dio positivo en coronavirus y está haciendo reposo. El lugar de la bailarina lo tuvo que ocupar su coach porque tenían que continuar sí o sí con las grabaciones.