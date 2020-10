El dramático relato de Samanta de "Bake Off": "Estando en la bañera pensé en suicidarme"

Pese a que ya pasaron tres meses de final de "Bake Off Argentina" ya pasó, Samanta Casais, la polémica participante que terminó descalificada del certamen, aún sigue afectada por el ciberbullying que recibió luego de que se difundiera que había trabajado de manera profesional en el rubro gastronómico y varias participaciones televisivas de ella.

En este sentido, relató el duro momento que tuvo que pasar, donde confesó que pensó en suicidarse. "Sentí que ya no quería existir más", dijo en diálogo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

La pastelera indicó que el quiebre que provocó su depresión fue cuando "aparecieron los haters, que me odiaban". "Fue necesario estar alejada este tiempo para resguardar un poco mi salud, después de todo el haters que hubo y todas las cosas que se dijeron que me lastimaron mucho", empezó diciendo Samanta, que hace tres meses no aparece en los medios.

"No estuve bien de salud, ni yo ni mi familia. Preferimos resguardarnos y estar un tiempo alejados", remarcó. "He tomado tiempo para mí en hacer cursos online y perfeccionarme en la pastelería. Me dediqué en hacer tortas para vender, la gente me pidió un montón pese a la pandemia. Tenía ganas de volver al ruedo aunque tenía un poco de miedo. Pero mi vida sigue y necesito llegar a mis metas pese a todo lo que pasó", añadió.

Luego, Samanta aclaró por qué estuvo todo este tiempo en silencio: "Mi contrato con el canal terminó los primeros días de octubre, pero eso no fue el impedimento para no hablar. Yo pensé que era lo mejor resguardarse por un tiempo. No estoy arrepentida de haber estado en Bake Off, fue una experiencia maravillosa y no tengo nada para decir. Todo lo que me pasó a mí tuvo que ver con los haters, que fue una ola enorme que no me la esperaba. Era prender la compu o la tele y ver mi cara en todos lados. Yo lo que hacía era jugar a la play porque otra cosa no me dejaba hacer mi novio, él no quería que vea todo lo que se decía. Pero la gente de Bake Off es maravillosa".

Con respecto a la polémica final del ciclo que se emitió por Telefe y en la cual se lo terminó consagrando ganador a Damián, dijo: "No estuvo mal la decisión que se tomó, me pareció correcto. Fue una cuestión contractual que no tuvo que ver con mi profesionalismo o no. Fue un problema contractual en la declaración jurada y eso fue lo que me dio la descalificación. La carrera de pastelería sin lugar a duda la voy hacer y cuando tenga el título lo mostraré".

Sobre cómo lo vivió su familia, señaló y principalmente su mamá Susana, indicó: "A mi mamá le estaba haciendo mal ver todo lo que se decía, le llegaban mensajes deseándole la muerte y me parece un montón que hagan eso. Entiendo que no todo el mundo te quiera, pero desearle la muerte es muy fuerte".

"No fue fácil todo lo que pasó y empecé a investigar mucho sobre el cyberbullying y todo lo que se había armado. Encontré un montón de casos que son feos y yo la pasé horrible porque tuve que estar con psiquiatra y psicólogo a la vez, con medicación para poder dormir y comer. Una situación que no se la deseo a nadie y que pasé durante un mes casi. No es divertido lo que pasaba, se está jugando con la salud de una persona. Lo digo por mí y por un montón de otras personas. Han habido chicos que sufren eso y algunos hasta se han suicidado. Es un tema para tomarlo con seriedad, somos los únicos que no nos cuidamos como personas. Me hizo sufrir mucho todo eso. Hay que parar un poco con la violencia con la que se vive", contó, aún con angustia.

"No es divertido desearle la muerte a una persona o decirle barbaridades. Yo llegue hasta pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más... Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando... La mente se me puso en blanco y dije '¿si lo termino todo acá?'... Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije 'no' porque dejaba a mucha gente sufriendo", continúo con su dramático relató.

"Ese fue el momento en que mi novio me encontró y dijo que iba a llamar ya mismo al psiquiatra. Habló con mi psicólogo, y ahí tuve la entrevista con ambos. Se me medicó y ahí pude salir adelante. Mi novio me ayudó mucho, él también sufrió un montón. Por suerte lo pudimos pasar y todavía me angustia todo porque son heridas que no cierro", cerró Samanta Casais.

Samanta Casais presentó su nuevo proyecto laboral

A tres meses de haber terminado el concurso y lejos de las polémicas, Samanta presentó su propio canal de cocina en Youtube llamado “Sami pastelera”, y allí interactúa desde la cocina con el conejo más famoso de la tele, Pepe Pompín.

Todo sucede en la cocina de la casa de Casais y las interacciones entre la cocinera y Pompín prometen. Además del canal de Youtube, las recetas de Samanta también se pueden encontrar en su cuenta de Instagram @samanta.Bakeoff.

