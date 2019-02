Dramático relato de Carmela Bárbaro: contó de su lucha contra el cáncer cuando era adolescente

La hija del reconocido periodista Julio Bárbaro contó que a los 16 años le detectaron un linfoma y tuvo que hacer quimioterapia durante un año: "Pasé por algunos momentos complicados en el medio del tratamiento. Tenía una herida que no cicatrizó porque no tenía defensas, entonces me agarró una infección y me tuvieron que internar".





Pudo recuperarse y, tal como se había prometido, al terminar con las sesiones de quimioterapia realizó un viaje con su novio de aquel entonces. Pero la tranquilidad no se prolongó en el tiempo, ya que a los 18 años comenzó con otros problemas de salud.

carmela barbaro.jpg







"Me sacaron en andas de una cancha de paddle porque no podía ni caminar. Me dijeron que era cáncer de huesos, una metástasis... Es un fantasma que te persigue toda la vida", recordó Carmela.





"No dábamos con el diagnóstico y un médico hasta me dijo que me iban a cortar la pierna por debajo de la rodilla", agregó.





"Es un golpe espantoso que te digan una cosa así. Pero después busqué otros diagnósticos y al final era una consecuencia de la quimioterapia: una serie de combinaciones de drogas hace que se te destrocen los huesos. Aunque no se vea, soy renga", dijo conmovida.





Embed