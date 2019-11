Dramático pedido de ayuda Luis Zerda, ex "Cuestión de peso": "Me estoy muriendo en vida"

El ex participante del programa grabó un video con su desesperado pedido de ayuda para poder solucionar su problema de salud.

Luis Zerda, ex participante del programa "Cuestión de peso", grabó un video con un dramático mensaje para pedir ayuda que se vio al aire en "Pamela a la tarde", América.

"Quiero ser concreto en el pedido, me estoy muriendo en vida hermano. Quiero poder tener un tratamiento, hoy estoy pesando 250 kilos", dijo el hombre muy angustiado.

Y amplió: "Quiero que me vea algún médico y una posible operación. Todo eso no lo puedo hacer porque no tengo los recursos".

"Me estoy muriendo de verdad. En dos o tres meses termino siendo otro más. Mi familia no sabe más que hacer, agotamos todos los recursos", finalizó Luisito.

El dramático video.