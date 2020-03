El dramático pedido de ayuda de un ex músico de Patricia Sosa: “Me estoy muriendo”

Gady Pampillón, el ex guitarrista de Patricia Sosa, hizo un desgarrador pedido de ayuda en sus redes. El músico contó que sufre de cáncer y que falló la quimioterapia: ahora tiene que enfrentar otro tratamiento con carísimas medicinas.

La historia de Gady es fuerte: se hizo un estudio en un hospital público tras la inflamación de un ganglio el resultado le dio negativo, lo celebró pero - al año- luego de más exámenes en una clínica supo que se habían equivocado y que su diagnóstico era de metástasis maligna.

Tras realizar la quimioterapia no le dio resultado entonces el músico escribió un comunicado pidiendo ayuda.

"A mis queridos Amigos.. a mi gente.. quisiera contarles lo que me sucede, por éstos días. Mis tratamientos de quimioterapia, han fracasado, lamentablemente. Los síntomas negativos de mi enfermedad, han vuelto a aparecer, y mi estado de salud ha empeorado considerablemente y empeorará aún más, si la burocracia del Estado me sigue negando la droga nueva que estoy necesitando", comenzó.

"La misma es el Pembrolizumab 200 mg EV, y vale $320.000 la aplicación. Hace 15 días que me vienen dando vueltas y sinceramente siento que mi cuerpo no tiene ni tiempo, ni fuerzas para dar más vueltas. Gracias, que tengo grandes amigos que me están haciendo la segunda, ocupándose, escribiendo, insistiendo, y rogando a los distintos estamentos, que son los que deberían agilizar la gestión, para que ése bendito medicamento llegue felizmente a mis manos, y así, poder alentar una mejora, y hasta quizás, una cura a mi mal, que parece insistentemente perverso".

"Sin esos Amigos, no sé si estaría todavía aquí. Pero, el amor no siempre gana y, en el país de la desidia y la incapacidad, hay que seguir rogando. Ojalá nos escuchen, así podré seguir estando entre ustedes. Los que quiero, haciendo lo que amo. Yo me quiero quedar acá, tocando, cantando, amando y viviendo. Señora burocracia, atiéndame por favor. Sepa usted que me estoy muriendo", pidió.

Gady es un destacado guitarrista del rock nacional y el blues. En 1985 formó la banda Alakrán y 3 años después se sumó a La Torre, grupo liderado por Patricia Sosa donde estuvo 5 años. Luego fue parte de los grupos Tarzen y Gasolina.

