Dramático cuadro de salud de Camila Perissé: "El coronavirus le destruyó el cerebro"

Camila Perissé está atravesando un dramático estado de salud desde hace un tiempo, el cual se agravó luego de contagiarse de coronavirus y las secuelas que le quedaron.

Su marido, Julio Fernández, habló con "Los ángeles de la mañana", El Trece, y reveló que la actriz se encuentra agonizando en un Hospital de Mar del Plata.

“Yo la saqué de la clínica Pergamino porque casi la matan, así directamente. Mucha negligencia, estaba con 45 kilos, no se alimentaba, no se hidrataba, no me hacían caso a lo que tenían que hacer, que es lo que le están haciendo ahora. Fui con ella en la ambulancia, la ingresamos directamente en una clínica psiquiátrica de la costa, la pudieron nivelar a nivel suero y esas cosas. Ella empezó con una parte cognitiva después de la operación de cadera que fue muy traumática, cuando sale de la operación yo la ayudo con kinesiología, acupuntura, etc. y se fue recuperando. Pero después tuvo neumonía y acá en la Clínica Pergamino tuvo COVID”, explicó el marido de Perissé.

Y amplió: “El coronavirus lo que hizo fue destruirle el cerebro, directamente, entonces empezó a ponerse mal. La llevamos a esta clínica, la atendieron bien y la trataron muy bien. Gracias a la ayuda de la gente después de dos meses pude conseguir un lugar para alquilar, lo arreglé y lo acondicioné, esto fue la semana pasada, pudo venir hasta Pergamino para buscar mi coche y las cosas para volver e instalarme. Con un acuerdo con el psiquiatra retirarla y hacer un tratamiento ambulatorio, por lo que estando en el entorno de la nueva casa, los perritos y la buena alimentación, había posibilidad de que se recupere".

“Esto fue hace 3 días que yo llegué a Mar del Plata, me llamó el médico de la clínica y me dijo que la tuvieron que internar de urgencia porque ya no come nada, se está deshidratado mucho y las venas de los brazos ya no le soportan más, así que la trasladamos a un lugar especializado y ni bien ingresó le pusieron una sonda en el cuello para poder hidratarla con un suero y la están alimentando por una sonda. Sino asimila el alimento se muere, depende de estas próximas 72 horas, si lo logra es una buena noticia, pero será un largo camino a recorrer”, explicó el esposo de la actriz.

“Ella está muy mal en el sentido que el COVID le complicó su parte cognitiva, entonces tiene desvaríos, se olvida de las cosas o queda como anestesiada. Las dos veces que la pude ver me reconoció, pero me hablaba muy lento. Estaba como entregada porque no tiene peso, tiene 40 y pico de kilos, entonces el cuerpo se deteriora. Tuvo una infección en el sacro y la tienen que operar mañana, tanto tiempo que estuvo acostada se le infectó una parte del sacro”, agregó Fernández.

Y cerró: “Más allá de ser el amor de mi vida, me separo de eso y lo único que voy a decir es que es una gran mujer, muy inteligente, muy compañera y muy buena persona, y lamentablemente no pudo demostrar la bestia de actriz que es, pero bueno ojalá se recupere y pueda demostrarlo. Te voy a ser honesto, está muy complicado, así que no queda nada más que esperar”.

