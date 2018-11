Dramática escena en "100 días..." entre Carla Peterson y Mario Pasik

"100 días para enamorarse", Telefe, entre Carla Peterson y Mario Pasik. En la noche del jueves se vio una dramática y emotiva escena de, entre

Miguel (Pasik) le confiesa a Laura (Peterson) que ya no se acuerda de las cosas y ella se quiebra en llanto, en una escena más que fuerte.

Un duro momento comienza a vivirse en la familia, con una enfermedad inesperada y muy dura.

"Yo ya no soy el mismo, me olvido de las cosas, creo que cada vez va a ser peor", le explicaba él.

"Ya no me acuerdo de las cosas, dentro de poco ya no me voy a acordar de quien soy, el tiempo se me escurre entre los dedos", agregó Miguel.

