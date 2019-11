La dramática búsqueda de justicia de Marixa Balli

El 13 de octubre se cumplió un año de la muerte del hermano de Marixa Balli, Luis Alberto Caballi, quien fue atropellado a los 60 años por una moto al cruzar la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo.

Desde que se produjo el fatal accidente, Marixa tomó distancia de los medios, dedicándose al cuidado de su madre y al pedido de justicia por su hermano, cuyo cuerpo todavía no fue entregado a la familia para su sepultura.

Hoy, Balli asistió a la audiencia por la muerte de su hermano y el fiscal se opuso al pedido de la defensa del imputado que manejaba una moto el día del accidente.

"Yo lo siento positivo porque el fiscal se opone a lo que pide la defensa y ahora el Sr. Juez va a tener que resolver. Pidieron una probation. Lo que no sabíamos es que el imputado tenía alcohol en sangre. Estoy como emocionada, verlo ahí", dijo en charla con LAM, el ciclo de Ángel de Brito.

Y agregó: "El final más justo es que transite por una condena, creo que tiene que ser así, tiene que transitar una condena, no puede quedar libre de culpa y cargo, menos de la forma que lo mató. Es un horror. Lo que dijo el fiscal fue fuerte, estoy como nublada, como colapsada".

Sobre su estado de salud tras caerse y quebrarse en su local de ropa, Balli sostuvo: "No estoy bien todavía, me duele, no se soldó, estoy quebrada. La culpa no la tiene la escalera. Yo no tenía la cabeza bien. Ese día se vencía el lugar en Chacarita donde está el cuerpo de mi hermano y yo no lo podía retirar. Gracias a Dios, ahora otorgó el Juez que me entreguen el cuerpo para poder cremarlo y trasladarlo a la provincia donde está el nicho".

En tanto, contó que hasta hace dos días no podía caminar y que de forma milagrosa pudo asistir hoy: "Todavía no tengo el alta, vine hoy porque lo ameritaba. La audiencia era el 1 de noviembre. Yo no podía venir, no sé cómo se modificó la audiencia para hoy, hace dos días que me puedo levantar y pensé que era una señal y que tenía que venir".