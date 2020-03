El drama de María Valenzuela: sufrió un grave accidente doméstico y no puede ir al médico por la cuarentena

La actriz contó que se dio un golpe muy fuerte y que no puede ir a la guardia por el aislamiento obligatorio y porque es una persona de riesgo ante el contagio de coronavirus. Pero no aguanta en dolor.

En medio de la cuarentena obligatoria, que será al menos hasta el 31 de marzo, María Valenzuela sufrió un fuerte accidente en su casa. La actriz de 63 años, se cayó y golpeó sus costillas contra el filo de una mesa, le aseguró que el dolor es “espantoso”, a Teleshow.

María no fue al médico: "nos pidieron que no vayamos por pelotudeces", dijo a ese portal entonces tomó un analgésico pero el dolor no cesó y decidió ir a la farmacia a buscar algo más fuerte.

“Me queda a dos cuadras. Espero no encontrarme con ningún policía y que me metan en cana. Necesito un analgésico más fuerte, algo para caballos o yeguas, porque no puedo ni respirar”, dijo la actriz angustiada.

Valenzuela está pasando la cuarentena a solas, sin su hija Malena Mendizábal para evitar un posible contagio. “Nosotras no estamos pasando juntas el aislamiento porque yo soy una persona de alto riesgo. Hace dos años estuve internada por neumonía, y tengo bronquitis crónica. Además, soy fumadora y tengo un pequeño enfisema”, reveló la actriz.

