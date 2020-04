El drama de Caramelito Carrizo: “Vine a acompañar a mi hermano a Miami y quedé varada lejos de mis hijos”

Luego de una intensa campaña que realizó Cecilia Carrizo en 2019 para recaudar fondos para que su hermano Martín Carrizo se sometiera a un tratamiento en Miami por sufrir Esclerosis Lateral Amiotrófica, ahora la conductora lo acompaña en este proceso médico pero lejos de sus hijos que quedaron en Buenos Aires.

Desde el 14 de marzo, Cecilia está junto a su hermano en Miami y espera poder volver en algún momento para acompañar a sus hijos durante la cuarentena decretada en nuestro país.

“Estoy esperando poder volver”, contó Cecilia mediante un Skype en "Hay que ver", El Nueve. Y señaló: “Por suerte pudimos viajar justo a acompañarlo a Martín, pero después se empezó a complicar la vuelta. Yo iba a volver el 16 de abril, porque me iba a quedar un mes junto a mi hermano, pero mi marido se tenía que volver el 29 de marzo y le fueron postergando el regreso”.

Cecilia, no obstante, aclaró: “Por supuesto que estoy absolutamente a favor de todas las medidas que se han tomado. Es más: viéndolas a la distancia y desde este país, estoy realmente agradecida de lo que hicieron en la Argentina. Porque me doy cuenta de la importancia que tiene la cuarentena, el hecho de quedarse en casa aislados es fundamental”.

Luego, la animadora explicó su situación particular: “Cuando yo vine a Miami, los dejé a mis hijos en un marco de normalidad, al cuidado de mi mamá, para que ellos vayan al colegio y hagan su vida habitual. Lo que sucede es que, después, ese marco de normalidad cambió. Y es ahí donde yo me encontré con mi marido a esta distancia y con mis hijos al cuidado de mi mamá, cuando tendría que ser yo la que debería estar cuidándola a ella. Porque mi mamá es una mujer que está espectacular, por suerte, pero tiene 72 años. Y ella es la única responsable de mis dos hijos, lo que a mí me desespera bastante”.

Además, Cecilia se emocionó al contar que su mamá, que por su edad entra dentro del grupo de personas de riesgo, es la que debe salir de la casa para adquirir alimentos. “Mi mamá es un amor, es una santa, ama a sus nietos y ellos la aman a ella. Ella es la que hace las compras, mis hijos no salieron en ningún momento en este tiempo. Son absolutamente conscientes los tres de la importancia que tiene esto de acatar los cuidados como corresponde y lo hacen al pie de la letra. Todas las noches me cuentan que aplauden por la ventana, están súper compenetrados y saben perfectamente como son las cosas. Además, entienden cual es la razón por la que nosotros estamos acá. Pero la verdad es que estoy preocupada por mi madre, aunque esté bien de salud y no tenga cuestiones preexistentes. Y quisiera estar ahí, ocupándome de ella y de mis hijos”.

