El Dr. Zin contra Nicolás Pauls por decir "prefiero obviar el gran negocio de las vacunas": "Lo que dijo es criminal"

Nicolás Pauls quedó en el ojo de la polémica tras una entrevista en la que dio a entender que no vacunaba a sus hijos Olivia (14) y León (12), que tiene junto a su ex pareja Sofía Suaya.

"Es tan inmenso el negocio de las vacunas que prefiero obviarlo. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer", dijo el actor que admitió que es vegano y sus hijos son vegetarianos desde la gestación y que con su ex no se adhirieron en cumplir con calendario de vacunas obligatorias.

"Nunca han tenido ningún problema de salud", admitió sobre él y sus pequeños.

"¿Cuál es una de las industrias más grandes del mundo? La farmacéutica y la de las armas. Ahí está todo resuelto. ¿No es curioso que la misma empresa que te da un supuesto alimento que te va a alimentar, pero que en realidad te enferma, sea la misma que produzca los medicamentos que te van a curar? Yo dejo esta pregunta nada más, que cada uno saque sus conclusiones", se preguntó.

Hoy, el Dr. Cladio Zin, estuvo en ciclo de Moria Casán, "Incorrectas", y habló sobre los dichos del actor. "Los ignorantes y los imbéciles tiene una fijación con un tema y rodean y repiten sistemáticamente sin", dijo el Dr. Zin.

Y continuó: "Nadie puede en su sano juicio no vacunarse en un país que no tiene cloacas suficientes, que no tiene agua corriente segura, que el 50% de los chicos no comen bien, decir que no vacunar a la gente es criminal".

El descargo de Nicolás Paúls

“Cierto medios de (in) comunicación han puesto en mi boca palabras que yo no dije. Que curioso que justo que hablo del gran negocio de la comida veneno y la convivencia entre empresas/ medios y estados para tapar esta barbarie publiquen algo que yo no dije”, comenzó.

“Es claro: la misma empresa que te vende un supuesto remedio que te curará lo que ellos te provocaron produce los alimentos envenenados que los medios publicitan”, explicó.

“Un sistema que sea cae por todos lados”, concluyó y recomendó algunos libros. Sin embargo, a las horas borró la publicación.

