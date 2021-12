Donato De Santis se hizo el vivo en MasterChef Celebrity y terminó en el piso

Después de la gala de eliminación del domingo en la que quedó fuera concurso Tití Fernández, en la noche del lunes la competencia de MasterChef Celebrity comenzó su seta semana de competencia. Así, Donato De Santis, uno de los tres jurados, en plena devolución del plato de la judoca Paula Pareto quiso hacerse el gracioso pidiéndole una demostración, pero la cosa no terminó del todo bien.

Transportándose a Medio Oriente, Luisa Albinoni, Tomás Fonzi, María del Cerro, Catherine Fulop y la peque Paula Pareto debieron preparar un plato típico de allí como es el Faláfel. Así, tras las corridas habituales para poder cumplir en tiempo y forma para cumplir la consigna y ver quién pasaba al miércoles de beneficios, el tano Donato De Santis no tuvo mejor idea que pedirle a la judoca una demostración deportiva de cómo sería una toma de judo en medio de su devolución a la peque.

De esta manera, mientras los jurados juzgaban el faláfel de porotos mung con repollo, cebolla, pepino y salsa de yogurt hecho por Paula Pareto, el tano hizo una pausa al decir “Perdón, yo siempre quise hacer esto”. Y le pidió a la concursante, medallista olímpica en la disciplina de judo, jugar un pequeña demostración de cómo enfrentar a un judoca. Allí fue cuando la peque le explicó “Puedo hacer algo, puedo regular si te tiro o no te tiro. Te puedo levantar y no tirarte”.

“No te voy a tirar, no te asustes”, le avisó Paula Pareto a Donato De Santis y lo cargó en su hombro derecho, mientras Damián Betular y Germán Martitegui hacían gestos cómplices para que lo derribe. Así, ante un paso en falso al pisar el escalón de la escenografía los dos terminaron en tumbados en el piso. "¿Estás bien?” le preguntó la participante al jurado, quien desde el piso boca arriba le respondió “Yo estoy bárbaro. Me encantó”. “Podría decirse que sabe caer, que no es fácil”, aseguró luego risueña la judoca frente a cámara.

Tras este blooper, finalmente Paula Pareto resultó ser el mejor plato de la noche junto al de Tomás Fonzi, por lo que ambos participantes pasaron al miércoles de beneficios mientras que el resto de sus compañeras deberán enfrentar el jueves de última chance en esta tercer temporada de MasterChef Celebrity que emite Telefe.