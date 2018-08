Doman puso al aire los tuits de Malena Pichot y le respondió: "Nosotros no inventamos nada"

Fabián Doman, "Nosotros a la mañana", y cuestionó lo que estaba observando. Malena Pichot lanzó unos tuits al ver el programa de, y cuestionó lo que estaba observando.

"La operación asquerosa que están haciendo ahora en lo de doman queriendo instalar que las manifestantes por el aborto legal maltrataron a un policía que fue el marido de la policía asesinada", expresó Pichot en Twitter. expresóen Twitter.





"A un hombre llorando porque asesinaron a su mujer le preguntan su postura sobre el aborto. Que están dementes?", agregó.





Embed La operación asquerosa que están haciendo ahora en lo de doman queriendo instalar que las manifestantes por el aborto legal maltrataron a un policía que fue el marido de la policia asesinada — malena pichot (@malepichot) 1 de agosto de 2018 Embed A un hombre llorando porque asesinaron a su mujer le preguntan su postura sobre el aborto. Que están dementes? — malena pichot (@malepichot) 1 de agosto de 2018 Embed Cálmense, ya cambie de canal — malena pichot (@malepichot) 1 de agosto de 2018







Al enterarse de esto, Doman le contestó al aire: "No es una operación Malena. Ella odia la verdad. Nosotros tenemos libertad de expresión y ponemos lo que ella pone en contra nuestro. Dente preguntó eso y tiene todo el derecho. Operación es cuando vos inventas algo que no es, nosotros no inventamos nada, el video es".