Doman desembarca en Radio La Red: “Vamos a tener un programa con ritmo y diversidad de voces”

Su último paso por el mundo de la radiofonía fue en 2016 en Radio El Mundo. Luego llegó su gran oportunidad como conductor en El Trece (Nosotros a la mañana) y durante el 2019 dejó todo para aceptar el desafía de estar al frente de “Intratables” (América).

Arranca el 2020 con un desafío fuerte: encabezar la primera mañana de unas de las radios más fuertes de la amplitud modulada (Radio La Red, AM 910).

El lunes 17 debuta a las 6 con un imponente equipo periodístico pero antes charló con Primiciasya.com.

¿Cómo va a ser #Doman910 y qué cambios imaginás que hay en la radio en estos años que no venís haciendo?

Un programa con mucho ritmo, mucha información, mucha diversidad de voces, con mucho fútbol, soy el periodista no deportivo que más habla de fútbol en la Argentina, por supuesto que sin saber, y con mucho más dinámica, algo que ya cambió la radio hace un tiempo. Mucho más espontánea, en lo particular me parece muy positivo.

¿Cuál es tu objetivo personal con este regreso a la radiofonía?

Más que un objetivo, lo que me gusta de volver a la radio y que sea en la La Red, es tener un espacio donde poder plantear determinados temas y tener tiempo de análisis, que es la gran ventaja que tiene la radio con respecto a la televisión. La televisión es, por su propio funcionamiento, más difícil de lanzar una idea y debatirla, discutirla. En televisión es más complejo buscar protagonistas, tiene otro formato. Por lo demás estoy muy contento de volver a la radio y más de que sea en La Red. Se da la circunstancia de que es la radio que yo escucho todos los días. Y no lo digo porque vaya ahora, la escuchaba desde antes.

¿Cómo ves la órbita política para hacer periodismo con este nuevo equipo presidencial?

Dos meses es un tiempo muy breve para hacer un análisis, en general siempre las relaciones entre los gobiernos nuevos y el periodismo, los primeros 3 ó 4 meses son buenos porque no hay malas noticias. Y si las hay, el periodismo no les da tanta relevancia, no se puede analizar verdaderamente. Si tengo que analizar por lo que fue la campaña del Frente de Todos, antes de las PASO, después y ahora, te diría que después de las PASO y ahora noto en materia comunicacional un desorden que entiendo que lo saben y lo están tratando de solucionar. Tanto en la temática comunicacional que el gobierno quiere transmitir como en el vínculo con periodistas. Antes de las PASO, curiosamente para mi gusto estaban más ordenados.

En qué rol te sentís más cómodo tanto en radio como en tele: ¿Conductor de un magazine o de programas políticos como Intratables y el que emprendés a partir del lunes?

Me siento cómodo tanto en la televisión, como en la radio y en el periodismo escrito que lo hice muchísimos años. A mí me gusta trabajar. Trabajar de lo que soy, periodista. Y donde se dé, mejor, no tengo una preferencia particular, me gusta todo.

¿Quiénes integrarán tu equipo periodístico?

El equipo es espectacular. Está María Cecilia Bazán, Mariana Cortatessi, Coco Ramón, Willy Laborda, un equipo de producción impresionante, para mí uno de los mejores que hay hoy en la radiofonía.

¿Alguna sorpresa para el primer programa (entrevista, etc)?

No me planteo el primer programa diferente al segundo o al tercero. Si por mí fuera habría novedades todos los días. Pero sí, estamos preparando varias cosas para el primer programa de este lunes 17.