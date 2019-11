El doloroso momento de Rodolfo Barili: "¿Qué hago ahora sin tus mimos eternos?"

Rodolfo Barili compartió con sus seguidores de Instagram el triste momento que le toca vivir tras la muerte de su abuela.

Con un largo y sentido texto, el conductor de "Telefe Noticias" recordó cada momento y detalle de su vida junto a ella.

"Así pienso recordarte. Alegrándome un cumple. Con tu sonrisa. Coqueta siempre. Generosa de todas las formas posibles. Con tu pelo largo, siempre. Mi aduladora preferida. ¿Qué hago yo ahora sin tus mimos eternos? Quien me dirá todo eso que siempre dijiste de mi abue?", comenzó la publicación.

"El viaje a Rauch es largo hoy, abue. Y no paro de llorarte. No sé cuánto hace que no lloro así abue. Te juro que voy porque imagino que vos querrías verme ahí despidiéndote. Aunque sé que ya no estás por acá. Estás dónde van las almas que se transforman en ángeles buenos y nos cuidan para siempre a quienes nos quedamos en este lugar. A quienes amaron estando acá. Gracias abue. Gracias por tanto amor. Tanto. Por no hacerme dudar nunca de tu amor. De sentirme fuerte con tus caricias, enorme con tus halagos de abuela y amado siempre siempre siempre. Cuanto de vos tiene mi infancia sana abue! Cuánto!. No sé si por aquello te dí alguna vez las suficientes gracias", añadió.

Barili contó también que ella era una de las personas que más lo apoyó en su carrera: "Veías todo. Leías todo. Esas revistas y esos programas que te encantaban y hacían que supieras todo todo de todos. Siempre. Jajajaja! Al menos lo que se decía de ellos. Juro que no sé si realmente me creíste las veces que te respondí que era mentira lo que decían de mi con Cristina. Jajaja! El orgullo que tenías de mi carrera era a penas una pequeña devolución por tu amor inconmensurable".

