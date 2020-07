El doloroso mensaje de la hermana de La Floppy: "No lo voy a poder superar, no puedo más"

En la noche del lunes, se conoció la triste noticia de la muerte de "La Floppy", la mejor amiga de Lizy Tagliani. Tenía 31 años.

Floppy murió tras una lucha contra la leucemia, enfermedad que le habían diagnosticado pocas semanas atrás luego de haberse curado de coronavirus.

En medio del dolor y los conmovedores mensajes que compartieron varios famosos en las redes, su hermana Claudia Peloc también expresó sus sentimientos en un desgarrador posteo.

“Hermano mío, nunca te juro nunca se me va a pasar esta tristeza inmensa que siento. No lo creo que no te voy ver mas, no lo entiendo, no lo voy a poder superar”, comenzó diciendo Claudia en su cuenta personal de Instagram junto a una captura del Twitter oficial de la Asociación Argentina de Actores comunicando la trágica noticia.

Por último, con gran dolor, cerró: “Te amo en infinito. Ayudame a seguir, no puedo más”.

