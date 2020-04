Doloroso mensaje de Eugenia Tobal a dos meses de la muerte de su madre

Eugenia Tobal aún sigue con mucho dolor por la reciente muerte de su madre Ofelia Zaino a causa del cáncer, ocurrida el 12 de febrero.

La mujer de 74 años se encontraba internada en el Hospital Italiano y la actriz acompañó de cerca a su madre hasta el último momento.

Al cumplirse dos meses de su partida, la actriz le dedicó un conmovedor texto en Instagram, que acompañó con una foto de su infancia abrazada a ella.

LEER MÁS: Un seguidor le cuestionó el aspecto a Eugenia Tobal y ella dio una inesperada respuesta

"Te fuiste para abrazarme más fuerte, para secar mis lágrimas que te recuerdan sin fin, para susurrarme al corazón que disfrutás del cielo cada vez que oro por ti", comenzó su mensaje desde el corazón.

"Te fuiste para recordarme que el amor nunca se acaba, que cuando se ama tan profundamente la muerte no existe más; es un paso a lo eterno, que es vida feliz. Te amo, 12/02-12/04", finalizó la madre de Ema.

LEER MÁS: El profundo mensaje de Eugenia Tobal a su madre, a un mes de su muerte: “Te fuiste para abrazarme más fuerte”

Cuando se cumplió el primer mes de su muerte, Eugenia también la recordó: "Hoy un mes… Te fuiste… Para sonreír con los ángeles, para andar por brillantes nubes rodeadas de sol. Te fuiste para colmar el alma y habitar feliz en donde no existe llanto ni dolor. Tus ojos contemplan la gloria sin ocaso, lo eterno que es vida, la felicidad sin fin. Ya no sufres la corrupción del tiempo, del dolor y la pena, más tu alma se viste de fiesta ante el sol. Sol de justicia de la "Promesa que es eterna" donde me esperas para hacer de alabanzas nuestro cielo al fin".