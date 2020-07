La dolorosa y preocupante declaración de Gloria Carrá sobre el abuso que sufrió cuando era joven

Ya hace un tiempo Gloria Carrá se animó a contar el horror que le tocó vivir cuando apenas tenía 18 años. “Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen ‘pero por qué habla ahora’, que una habla cuando puede”, dijo en su momento explicando por qué no habló antes.

Ahora, en una entrevista radial con La Once Diez/Radio volvió a referirse del tema. “Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”, aseguró.

LEER TAMBIÉN: La dura crítica de Gloria Carrá a los actores mayores que piden a 'pendejas' como pareja en la ficción

“Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”, afirmó al ciclo de Catalina Dlugi generando mucha preocupación.

Gloria tiene 46 años y trabaja en el medio desde su infancia: “Trabajo desde muy chica, pero si bien lo vivía muy bien, era muy consciente de que estaba trabajando”, precisó.

Entonces, la actriz contó cómo hizo para superarlo en su entonces: “de todas formas eso me ayudó a poder canalizar a través de la actuación muchas cosas que pasaban en mi casa, raras, con mi mamá, con la familia. Además soy actriz y pienso que suerte que pude hacerlo en ese momento”.

LEER TAMBIÉN: Gloria Carrá reveló cuál es su mayor miedo de estar en el “Bailando 2020”