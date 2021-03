Dolorosa carta de despedida de Josefina, la hermana menor de Sofía Sarkany

Sofía Sarkany, hija del famoso zapatero Ricky Sarkany, murió este lunes en una clínica en La Florida, Miami.

La joven de 31 años estaba internada luchando contra un cáncer que se agravó muchísimo en los últimos días. “Sofi“, como la llamaban en su familia y en el mundo de la moda que la adoraba por su simpatía y su humildad, había sido mamá hace exactamente una semana, a través del método de vientre subrogado.

Su hijo, producto de su amor con su pareja, Tomás Allende, fue presentado en sociedad en las redes sociales por sus abuelos Ricky y Grace.

Y antes de entrar a terapia intensiva, les dijo a sus padres: “Fui muy feliz”, esas fueron sus últimas palabras.

Horas después de conocida la triste noticia, Ricky Sarkany compartió un emotivo posteo en sus redes sociales junto a varias fotos de su hija donde se la ve disfrutando de lindos momentos. "Viví rodeada de mucho amor, fui muy feliz”, escribió el empresario, recordando lo último que dijo Sofi.

Y en estas horas tan tristes Josefina Sarkany, su hermana menor, su socia y su gran amiga, no dudó en redactar una sentida carta desde lo más profundo del corazón.

"Po, Empecé a trabajar con vos solo por el hecho de trabajar con vos. Me contaste de este deseo loco que tenías de crear una marca y todo lo que te serviría contar con mi ayuda. Poco a poco me fuiste endulzando y manteniéndome cerquita tuyo. Fuimos creando a la par y hoy miro para atrás y sé que fue el más hermoso y sincero camino. Sacaste todo lo mejor de mi. Me ayudaste a crecer. Me acompañaste en cada momento donde no supe que hacer. Fuimos armando esto juntas desde un lugar tan genuino, acompañándonos y andando de la manito, como siempre", escribió.

Y agregó: "Gracias gracias gracias por todos estos años. Gracias por ser mi mejor maestra y compañera. Ya sabía que lo habías sido en lo personal, pero ahora entiendo que así fue también en lo laboral. Me vas a hacer tanta tanta falta. Pero vos me enseñaste que el alma es infinita, y no tiene por qué estar limitada a un cuerpo, a un espacio, a un tiempo. Por eso estoy segura de que siempre vas a estar cerquita para acompañarnos en este camino. Nos dejas con un equipo de lujo, sé que vamos a estar bien para seguir creando en tu nombre, con el mismo amor que lo hicimos siempre. Te amo siempre, Jo".

