Dolores Barreiro, ¿en pareja con el ex de Isabel Macedo?: la palabra de la modelo

Separada desde abril de 2019, Dolores Barreiro disfruta de sus primeras vacaciones de soltera en Punta del Este.

Y este miércoles, según informó el diario La Nación, la modelo fue vista festejando el comienzo de año con el exnovio de Isabel Macedo, Martín Tassara, en una fiesta.

Además, el matutino detalló que la ¿pareja? también fue encontrada junta en una casa de campo de la zona uruguaya.

Pero, en diálogo con PrimiciasYa.com, Barreiro desmintió estar comenzando un romance con Tassara. "No es verdad, me pareció rarísimo de La Nación. Apenas lo conozco y ni siquiera estuvo en Punta del Este, nada que ver", aseguró la modelo.

Hace más de un mes, Laura Ubfal publicó en su sitio una información que también hizo enojar a Dolores. Según contó la periodista, Barreiro estaba comenzando una relación con Francisco de Narváez.

Al ser consultada por este portal, aclaró: "Nada que ver, no estoy saliendo con Francisco. Ya vi que estuvieron poniendo cualquier cosa y me parece una falta de respeto total".

"Me reuní con él por trabajo, no tienen que poner barbaridades sin preguntar. Ella -por Laura Ubfal- ni me preguntó. Es una irrespetuosa. Tengo cinco hijos y me separé hace un año, nunca fui del escándalo ¡Hay que ser respetuosos!", remarcó molesta.

