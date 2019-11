Dolores Barreiro, furiosa por los rumores de romance con un político: "¡Hay que ser respetuosos!"

El pasado 23 de febrero se confirmaba la noticia menos esperada: después de 21 años, Dolores Barreiro y Matías Camisani le ponían punto final a su relación.

La pareja -padres de Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra- prefirió guardar silencio en un primer momento, y Dolores se refugió en sus afectos realizando un viaje junto a sus hermana, Guadalupe y Bernardita.

Con el correr de las semanas, y después de que las aguas mermaran un poco, Barreiro fue interceptada por la prensa, donde le consultaron por la ruptura. Ante la negativa inicial a decir algo, la modelo aseguró: "Por supuesto que fue en buenos términos, estamos muy bien".

Dolores y Matías se conocieron en el año 1996, en México, cuando ambos viajaron a ese país por trabajo. A partir de ese momento se volvieron inseparables.

Y en las últimas horas, Laura Ubfal publicó en su sitio una información que hizo enojar a la modelo. Según contó la periodista, Barreiro estaría comenzando una relación con Francisco de Narváez, quien también está solo tras su última pareja con la empresaria Carla Giarini.

Luego, Ubfal detalló que "Dolores y de Narváez ya fueron vistos juntos en varias oportunidades y parece que además de la relación personal, él la estaría asesorando con su empresa textil Holi".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Barreiro negó rotundamente ese rumor y aclaró: "Nada que ver, no estoy saliendo con Francisco. Ya vi que estuvieron poniendo cualquier cosa y me parece una falta de respeto total".

"Me reuní con él por trabajo, no tienen que poner barbaridades sin preguntar. Ella -por Laura Ubfal- ni me preguntó. Es una irrespetuosa. Tengo cinco hijos y me separé hace un año, nunca fui del escándalo ¡Hay que ser respetuosos!", remarcó molesta.

