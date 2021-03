El dolor de Marcelo Tinelli por la muerte de Sofía Sarkany: "Te abrazo bien fuerte, amigacho"

La hija mayor del diseñador Ricky Sarkany, Sofía, murió este lunes en Estados Unidos a los 31 años a causa de una grave enfermedad.

Sarkany había sido madre hace una semana mediante una subrogación de vientre y estaba internada en una clínica de Miami por un cáncer de útero que le habían diagnosticado en 2018.

Sofía estaba en pareja con Tomás Allende, con quien días atrás fueron padres de Félix.

Desde la colonia artística manifestaron su dolor en las primeras horas del lunes por esta triste noticia.

LEER MÁS: El emotivo posteo de Ricky Sarkany despidiendo a su hija Sofía: "Viví rodeada de mucho amor"

"Qué tristeza lo de Sofi mucho amor a esa familia y a ese bebé tan hermoso", indicó Cinthia Fernández en Twitter.

Luciana Salazar, en tanto, comentó: "Estoy así (corazón roto) con la muerte de Sofia Sarkany. Qué tristeza por Dios! QEPD y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a @RickySarkany".

"Hoy es un día muy triste , despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo y Vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida ...... SOFiA SARKANY", expresó Benito Fernández.

"Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", reflejó Catherine Fulop.

LEER MÁS: El dolor de los famosos por la muerte de Sofía Sarkany

Fabián Medina Flores, por su parte, comentó: "Que el amor , entusiasmo por tu trabajo ,la vida, acompañe siempre a tus afectos más importantes #sofiasarkany".

Marcelo Tinelli se sumó a los mensajes de dolor de la colonia artística y comentó: "Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido @RickySarkany. Todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho". A lo que Micaela Tinelli agregó: "Descansa en paz Sofi".