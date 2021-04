El dolor de Hernán Castillo tras la muerte de su papá: "El Covid es muy fuerte"

Hernán Castillo vive un momento de profunda tristeza: su padre murió producto del Covid-19. "Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron".

Hace unos días, el periodista deportivo había hecho un pedido desesperado en las redes sociales porque el cuadro de su papá se había agravado y no encontraba plaza en ningún hospital.

"Su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá", había indicado en sus redes.

Y remarcó: "Mi mamá también tiene pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo "conseguí oxígeno y dejalo acá porque si me lo llevo, se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado''.

Por último, logró ubicarlo en el Policlínico de Lomas donde, tras varios días de pelear la batalla, falleció. "Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho".

LEER MÁS Martín Baclini desmiente haberse vacunado en Miami: "Todo lindo, nada que ver"