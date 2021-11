El dolor más grande de Charly G: "Volá muy alto, te amo"

El ex coreógrafo de ShowMatch, Charly G, reflejó una dolorosa pérdida de un familiar desde las redes sociales. Mirá.

Charly G, ex coreógrafo de ShowMatch hace unos años, está pasando por el momento de mayor de dolor de su vida.

En las últimas horas, el artista sufrió la pérdida de su madre Estela, a quien despidió con un sentido posteo en Instagram.

"Así te fuiste y así seguiremos por toda la eternidad… Gracias mamá, volá alto… muy alto. Te amo. Buen viaje…", expresó con mucho dolor.

En la imagen se lo puede ver a Charly G tomando la mano de su madre. Le enviamos un fuerte abrazo a él y toda su familia.

Hace unas semanas, el coreógrafo sufrió otra cercana pérdida con una mujer que significó mucho en su vida y que la quiso como su segunda mamá.

"No hace mucho me mandaste esta foto de hace treinta años atrás… No puedo creer que te fuiste… Mi segunda mamá… Volá alto Mir!! Que suerte haberte tenido.Siempre en mi corazón… #tristezaprofunda", reflejó conmovido en las redes.