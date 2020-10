El dolor de los famosos por la muerte de Hugo Arana

El actor Hugo Arana falleció este domingo a los 77 años, informó la Asociación Argentina de Actores.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, publicó la entidad en Twitter.

El martes pasado, Arana, quien se encontraba internado en el Sanatorio Colegiales por un accidente doméstico, había confirmado a PrimciasYa.com que había sido diagnosticado con coronavirus.

LEER MÁS El último audio de Hugo Arana a PrimiciasYa.com cinco días antes de su muerte

“Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”, había explicado el artista.

“Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más”, agregó en esa entrevista el protagonista de "Matrimonios y algo más", programa que le dio gran reconocimiento.

A través de las redes sociales, las personalidades manifestaron su dolor por la triste noticia de la muerte de Hugo Arana:

LEER MÁS Murió el actor Hugo Arana