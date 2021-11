El dolor de Carla Peterson por la muerte de Mariana Prommel

Murió Mariana Prommel y causó gran dolor en el ambiente artístico. La actriz tenía 53 años y todavía se desconocen de los detalles de lo ocurrido.

La triste noticia fue informada por Asociación Argentina de Actores, quienes enviaron un afectuoso mensaje para sus familias.

Además, en su cuenta oficial de Instagram su familia compartió un comunicado para informar su fallecimiento. “Partió nuestra adorable Mariana. Se fue durmiendo, tranquila y en paz, rodeada de sus amores profundos, su madre y sus animalitos. Hizo ese pasaje de la manera más serena y luminosa que todos deseábamos para ella. Nos deja luz, risas, amor y su dulce esencia”.

“Vuela alto y sigue entre nosotros descansa en Paz. Tu familia te ama. Una estrella más en el firmamento. Gracias por tu Existencia”, concluyeron.

La Asociación Argentina de Actores también informó sobre la muerte de Prommel a través de su cuenta oficial de Twitter. “Con gran dolor despedimos a la actriz Mariana Prommel. Su nutrida trayectoria artística incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este duro momento”, escribieron, con pesar.

Y una de las colegas que lamentó profundamente la muerte de Prommel fue Carla Peterson, quien actuó con ella en la comedia televisiva Los exitosos Pells y también en el teatro.

"Ojalá esta vez pudiéramos quedarnos encerradas en el camarín y tragarnos la llave! Pero este viaje q te pegaste amiga is not to return! Siempre fuiste una estrella, bajaste a traernos alegría!", manifestó Carla Peterson en Instagram.

"Nos hiciste llorar de risa . Ahora estamos llorando xq nos quedamos sin la esperanza de volverte a ver y yo no te puedo abrazar amiga de mi alma", añadió.

"Cuando hicimos esa obra no podía creer que estaba al lado de semejante actriz. Aprendí mucho de vos me reí tanto. Te llevo en mi corazón eternamente. Qué suerte tuve en esta vida".

Y cerró: "Te adoro eterna y enorme Mariana Prommel. Y si algo de esa foto mágica es real está acá conmigo, hasta quién te dice que con un poquito de suerte me rapten los marcianos".