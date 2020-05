El dolor de Alessandra Rampolla por la muerte de un amigo: "Tengo el corazón roto"

La sexóloga Alessandra Rampolla se mostró muy triste en las redes sociales al despedir a su amigo de la vida Abdullah Shaikh.

La especialista en sexo le dedicó un emotivo posteo a su gran amigo con una foto de años atrás junto a él.

"Esta mañana supe del fallecimiento de mi gran amigo Abdullah Shaikh (el alguna vez legendario “DJ Abdullah” que nos hizo bailar a tantos en las mejores discotecas de Boston y Puerto Rico en los años 90) y aún no me lo creo del todo… el dolor es tan fuerte que me cuesta un poco respirar", indicó Alessandra en Instagram.

"Un hombre infinitamente inteligente, creativo hasta más no poder, generoso, emprendedor, sensible, amoroso y taaaaaaan gracioso… ¡Cómo nos supimos reír, Negrito! La avalancha de recuerdos es interminable y me llena de la más hermosa nostalgia", siguió con dolor.

Y recordó: "Fueron muchos, muchos años de querernos y acompañarnos por la vida. Yo aún adolescente cuando nos conocimos, flasheo con nuestras múltiples aventuras en Boston, Puerto Rico, New Orleans, San Diego, San Francisco y Buenos Aires".

"Amores, desamores, mudanzas, familias, carreras, sueños cumplidos y otros por cumplir… ¡Apareces en recuerdos tan variados y etapas tan distintas de mi vida, Negrito! Y es que siempre, siempre estuviste ahí", profundizó Alessandra.

"Un amigo verdadero, de los que siempre supe que me quiso bien. Aprendí tantas cosas de ti, y egoístamente hoy siento que me faltaba aún mucho más por aprender", comentó.

"Tengo el corazón roto… jamás pensé que te perderíamos tan pronto, querido Abdu. Te amo por siempre, amigo hermoso. ¡Vuela alto y brilla fuerte! Te llevo conmigo, descansa en paz", finalizó quebrada de dolor.