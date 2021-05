Dolli Irigoyen sobre las fuertes críticas de los veganos a "MasterChef": "Ellos también tienen que respetar"

La cocinera dijo que es respetuosa y por eso reclamó que ellos no insulten a quienes no piensan igual.

El desafío que tuvieron los participantes de "MasterChef Celebrity" días atrás incluía un plato con caracoles, un reto que causó indignación en las redes sociales y disparó un repudio generalizado, sobre todo de los usuarios veganos que cuestionaron que fueran cocinados vivos.

La cocinera Dolli Irigoyen salió al cruce de las críticas y pidió a quienes no consumen alimentos con ingredientes de origen animal que respeten a quienes no comparten ese pensamiento.

“El caracol se cocina así. ¿Viste que para Carmen Barbieri era una cosa recontra común? Es una receta muy antigua. Antes las abuelas juntaban los caracoles del jardín, los ponían en polenta cuatro o cinco días y, después, los hacían. Lo que pasa es que vos no veías que tiraban adentro de una olla un caracol vivo”, declaró Dolli en una entrevista que brindó al programa "Por si las moscas" (La Once Diez).

LEER MÁS El enojo de Marcelo Tinelli con Laura Ubfal por decir que se iría a vacunar a Miami: "¿Es joda?"

Siempre utilizando la cautela y el respeto, agregó: “Yo soy muy respetuosa de los veganos, vegetarianos, les cocino cuando los tengo como clientes. Pero ellos deben respetar también. Matar una vaca, también la matás. El tema es que se vio ahí. Pero era una comida popular en otros tiempos, es muy común en cualquier casa de un italiano. En Francia vienen gratinados con ajo, perejil, manteca. Y venden las latas del caracol para que lo hagas en tu casa”.

La cocinera insistió en que no se puede dejar satisfecha a toda la gente que sigue el programa y que siempre aparecerán cuestionamientos y críticas. “Siempre hay alguien que se ofende, como cuando Narda Lepes (también cocinera) puso la cabeza de chancho. Pero en el interior del país se hace morcilla y se faenan chanchos en el invierno en todos lados. Que no lo vean no quiere decir que no exista”, cerró.

LEER MÁS Germán Martitegui reafirmó su postura a favor del aborto legal: "Sigo pensando igual"