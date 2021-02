La doctora Mariana Lestelle a Nancy Dupláa: "Si a vos te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal"

Una nota realizada en base a una declaración de la actriz Nancy Dupláa provocó la ira de la doctora Mariana Lestelle que decidió exhibirla en la red social Twitter.

“Algunas veces pasa que hay personas que nos toman a nosotros como referentes porque se sienten afines en un montón de cosas. Porque les gusta tu trabajo, les gusta cómo sos, lo que decís y cómo es que te expresas”, dijo Nancy en charla con Marcela Coronel sobre la colocación de vacunas contra el COVID-19.

“De alguna manera, por ahí, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira y dice '¡Ah!'. La contradicción es la lentitud en la llegada (de la vacuna). Pero como movida comunicacional, me parece bien", agregó.

En medio de la polémica generada en torno a la colocación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, muchos famosos salieron a decir que se ofrecerían como voluntarios para darle confiabilidad a la población.

Al leer la nota, la doctora Mariana Lestelle no coincidió y estalló: "Si a vos querida te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal".

Dupláa le respondió de manera amable. "Leé la nota querida Mariana... Toda mi admiración para vos y tu trabajo. Abrazo", le escribió.

A lo que Lestelle respondió: "La leí. Yo también admiro tu trabajo cómo actriz. Pero estas opinando de cuestiones de salud. Con todo respeto y con todo cariño".

"Me preguntan y contesto y si leíste bien la nota... dije que jamás me vacunaría antes que nadie que esté más expuesto que yo", dijo Dupláa. "Confío en tu buena fe. Leo las notas, no me quedo en los titulares Nancy. Si a mí me preguntaran cómo ser actriz, contestaría NO SÉ. Estaría bueno que cuando te pregunten por temas de salud, pudieras decir NO SÉ. Besote inmenso", le respondió Lestelle.