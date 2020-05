La doble de María Elena Fuseneco: "Me animo al desafío de hacer su personaje en teatro, no tengo miedo"

Hace unos días, las redes sociales estallaron con los videos de una mujer idéntica a María Elena Fuseneco. “Sos más María Elena que la propia María Elena”, “El reemplazo perfecto”, “¡A los Argento de una!”, “Me comí el viaje, ¡sos la hermana perdida!”, dijeron en sus posteos, y hasta se comenzó a decir con que podría ocupar el lugar que Érica Rivas dejó vacante en la versión teatral de "Casados con hijos".

Pero ¿quién es esta usuaria que ya sumó miles de fans? Se trata de Ethel Herrera, una mendocina de 36 años que en cuestión de horas se hizo famosa.

Ella ama de casa, tiene una hija y se encuentra estudiando una carrera universitaria. Aunque quiere ser una profesional, su vida podría dar un gran cambio si se sigue haciendo popular.

En un vivo de Instagram que hizo con PrimiciasYa.com, Ethel admitió que siempre fue fanática de la comedia de Telefe: "Siempre vi el programa, me parece divino y muy popular", señaló.

En su círculo íntimo muchos la veían idéntica a la mujer de Dardo Fuseneco (Marcelo de Bellis) y tuvo que incursionar en Tik Tok para demostrarlo: "El factor sorpresa es lo que más me sorprende. Yo creo que la gente no se esperaba esta caripela. Toda la vida me apodaron como María Elena y no ando con una peluca siempre. De todas maneras ya era María Elena", dijo.

Luego aclaró: "Los medios de comunicación hacen como un empuje para que sea el reemplazo, es algo muy importante, pero quiero aclarar que yo no recibí ningún ofrecimiento formal para que eso sea posible. Todo nació como un juego que tuvo gran repercusión. Los fanáticos quieren que yo calce el personaje, pero no sé qué pasará".

LEER MÁS La desopilante videollamada de Pepe, Moni, Paola y Coqui de "Casados con hijos"

Sobre si le gustaría que la llamen para reemplazar a Rivas, aseguró: "Yo creo que no tengo ningún problema en hacerlo, me animo a ese desafío y no le tengo ningún miedo. Me gustaría que me llamen".

Por último. Ethel dijo: "Aunque sea me gustaría conocerla a Érica o poder ir a ver la obra cuando se estrene en enero en el Gran Rex. Me encantaría estar en la primera función".

¡Mirá la entrevista completa!

LEER MÁS Florencia Peña confirmó que habrá una nueva integrante en “Casados con hijos”