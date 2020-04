El divertido vivo de Lali Espósito con Peter Lanzani: compinches recordaron su noviazgo y revelaron anécdotas

Lali Espósito y Peter Lanzani se conocen desde chiquitos cuando comenzaron a trabajar en las ficciones de Cris Morena. Primero fue Chiquititas y luego Casi ángeles, dos ficciones muy exitosas. En la segunda, ya más grandes, se pusieron de novios y sus fanáticos los amaban.

A más de 10 años del final de la tira, Telefe puso el primer capitulo al aire y Lali decidió llamar en vivo a Peter para verlo juntos. La dupla, totalmente relajada sin maquillaje y desde la intimidad de sus casas, llegaron a tener 300 mil espectadores mirándolos.

Hablaron de todo y sobre todo ambos admitieron el orgullo de haber tenido ese grupo de trabajos ya que se llevan todos bien: La China Suárez, Nico Vázquez, Emilia Attias, Nicolás Riera, entro otros.

Mientras recordaban funciones y anécdotas de las grabaciones, Peter admitió que tuvieron que hacerle algunos cambios en el vestuario porque a los 14 ya era muy grandote. Entonces, Lali recordó un video que grabó el actor en aquellos momentos.

“Me acuerdo de las escenas que tenían que ver con el baile y con el canto. Me acuerdo de las escenas que hacíamos en el patio de los estudios Pampa. A mí esas situaciones me gustaban, eran todo. ¿Cómo era tu canción, la de Thiago? ¡Nena! La que salías en bolas, que se te veía casi la chot…”, dijo la actriz muriéndose de risa.

“No, no, casi la chot…, no. Eso es un montón”, respondió sonrojado el actor.

“Fue culpa de Mariano Demaria, que dijo ‘que el chico esté sexy’. Toda la Argentina se volvió loca. Yo era tu novia, en ese momento. Yo decía 'el chico está desnudo, vístanlo'”, recordó Lali.

“Toda la Argentina me parece un montón. No sé si eras mi novia. Había un impasse, en ese momento. Pero siempre nos quisimos”, admitió Peter entonces Lali le reclamó: “¿En Nena no era tu novia? ¿Habíamos cortado? Estábamos grabando en Mar de las Pampas”.

Y, Peter, demostrando mejor memoria, contestó: “Estábamos en un impasse. Después volvimos, tuvimos otro impasse, y así sucesivamente”.

“¡Qué memoria, Peter! Era imposible cortar con alguien y decir 'no te hablo más'. A los tres minutos ya estabas chapando. ¿Qué ibas a hacer?”, admitió Lali.

