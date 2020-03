El divertido cruce de Mónica Ayos con su hijo Federico y su esposo Diego durante un vivo de Instagram

Mónica Ayos, quien está en México junto a Diego Olivera y su hija Victoria, mantuvo un charla con PrimiciasYa.com desde un vivo de Instagram y se refirió acerca de cómo vive la pandemia en suelo Azteca.

"Acá nosotros comenzamos con la cuarentena un poco antes involuntariamente cuando comprendimos que el brote se expandía con celeridad en otros países, y estábamos al tanto de las medidas que se toman en Argentina. A pesar de viajar mucho por laburo, por suerte nos agarró a todos juntos estando en México. Mi hijo Fede que hace años ya vive con solo, y yo en nuestra casa con Diego y Victoria", relató la actriz.

Y agregó: "Yo no sé cocinar nada casi, y con el lavarropas soy un desatre. El que cocina y lava la ropa es Diego. Yo lo mejor que se hacer es un súper guiso de lentejas. Me ecanta hacerlo y me sale genial. Pero gracias a Dios Diego cocina el 90 por ciento de las veces aunque repite mucho, Siempre hace lo mismo pero a veces le pone zanahoria y a veces no, y él dice que es diferente. Es como un wok de verduras y a veces le pone o no zanahoria".

Sobre los roles dentro de la casa y sobre la salida para compras, la actriz confió que ella es la que suele abandonar el hogar para hacer abastecerse.

"Yo me autoelegí y me encargo de las tareas de riesgo como la de ir hacer las compras porque soy muy meticulosa en ese sentido. Voy con barbijo y mi traje de astronautas que me hice para ir al supermercado que tenemos acá cerca y de esa manera traigo la mercadería a casa", dijo.

Luego se desató una divertida "pelea" mientras Mónica realizaba el vivo entre Diego y Federico ya que ambos se conectaron para ver la entrevista que hacía con PrimiciasYa.com.

"Son dos salames, no me quieran robar protagonismo", les advirtió la actriz mientras Diego le preguntaba a Fede si se había bañado y el joven le contestaba "siga tomando sol abuelo".

