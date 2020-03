El divertido chiste de Tomás Dente que descolocó a todos sus compañeros

Tomás Dente quiso distender un poquito los ánimos después de todo un programa duro de “Nosotros a la mañana”, El Trece, en el marco de la preocupación que genera la pandemia del coronavirus.

El Pollo Álvarez lo presenta y Tomás comienza con su reflexión. “Cuando estén mal abracen un zapato”, promete el periodista con cara seria y, sin inmutarse, agrega: “un zapato consuela”.

Rápidamente el Pollo y Sandra Borghi se rieron pero le comentaron que era muy malo. Pero la que no pudo entenderlo fue Agustina Kämpfer que le preguntó: “¿Por qué?”. Entonces, le explicó el juego de palabras de con suela y la colorada no dudó en responderle: “fue tan malo que no lo entendí”.

Tomi lo compartió en sus redes y sus seguidores estallaron de risa además de agradecerle el “recreo” en medio de tantas pálidas.

