El divertido blooper de una panelista en Fantino a la tarde

Alejandro Fantino habló en su programa en América TV, Fantino a la tarde, sobre la contienda electoral en Perú, donde por corta diferencia el próximo presidente.

Mientras estaba relatando lo que ocurre en ese país, la periodista Diana Deglauy sorprendió a todos con su reacción.

"Hace minutos acaba de darle vuelta la elección la izquierda, con Pedro Castillo, a Keiko Fujimori", mencionó el conductor. "¡Vamos!", exclamó la panelista, que mostró sin querer su preferencia, pese a que siempre se caracteriza por su neutralidad a la hora de debatir. "¿Eh?", dijo Fantino, desconcertado.

"Muy bien digo. La tenía muy peleada Pedro Castillo. Era como definir en penales", detalló Deglauy, con una mirada más analítica.

"Pedro Castillo toma la delantera en un reñido final voto a voto", remarcó el conductor, pero no pudo evitar reírse por la llamativa reacción de su compañera.

"¡Como festejó Diana Deglauy!", exclamó Fantino, tentando con la situación. "

No, no es un festejo... pero la pelea voto a voto es atrapante. A los que nos gusta seguir las elecciones en el mundo, esto es apasionante. ¡A Pedro Castillo no lo conoce nadie!", explicó la panelista.