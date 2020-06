Divertida charla entre Delfina Chaves y Gonzalo Heredia recordando la ficción "Valientes"

Delfina Chaves y Gonzalo Heredia sorprendieron este fin de semana con un divertido intercambio de mensajes vía Twitter.

El actor preguntó a sus seguidores por alguna recomendación para novelas familiares.

Y allí Delfina le recordó el papel que él encarnó en la telenovela "Valientes", El Trece, en 2009, donde interpretó a Enzo Sosa.

"¿Novelas familiares? se agradece más el cómo que el qué", expresó Heredia.

Y recibió como respuesta de Chaves el afiche de la novela que protagonizó junto a Luciano Castro y Mariano Martínez.

"¿Viste que no me creías? Alguna vez fui galán", respondió Gonzalo a la recomendación de Delfina, y la actriz agregó: "Era el pelo. No me lo mencionaste". "No era mío. Extensiones de canje", aclaró el actor.

Cabe recordar que ambos compartieron elenco en "Argentina, tierra de amor y venganza" el año pasado.