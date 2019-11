El diseñador del vestido de Pampita enfrentó la polémica sobre el parecido con el de Lea Michele

Gabriel Lage reveló detalles del vestido de novia de Pampita y habló de la comparación con el que utilizó Lea Michele y circuló la foto en las redes.

"Carolina me mandó- un mensajito y me dijo: me harías este vestido de novia?. Yo no sabía que se casaba hasta dos o tres días después. Cuando vi el vestido que me pidió, nos encontramos a hablar y hablamos de una línea de vestido", dijo el diseñador.

"Hay mucha gente que no entiende de moda y habla y lo compararon con un vestido que no tiene nada que ver. Me causó gracia", enfatizó el modisto en la mesa de Mirtha Legrand.

Y agregó: "Sí me dio bronca que no se mira el trabajo de los diseñadores que aman lo que hacen y alguien que tiene nada de moda te ensucia de manera gratuita".

"Si tengo que copiar algo lo digo sinceramente. Dejo de hacer lo que hago porque perdería esa forma de hacerlo", finalizó.

